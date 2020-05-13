В Таиланде впервые с начала эпидемии не выявлено ни одного случая коронавируса

В Таиланде в среду, 13 мая, впервые с начала эпидемии не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусом Таиланда Тхависина Висануйотхина.

Он отметил, что новых смертей от инфекции за сутки также нет.

«Еще одна хорошая новость дня: в больницах на лечении остаются всего 117 человек», — добавил Висануйотхин.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Таиланде — 3 017 человек, число жертв — 56 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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