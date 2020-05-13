Елена Малышева показала, как правильно использовать перчатки

Медик и телеведущая Елена Малышева рассказала подписчикам в Instagram, как правильно использовать перчатки, чтобы они эффективно защищали от заражения коронавирусом.

По ее словам, перед использованием перчаток и после следует мыть руки с мылом. После того, как человек надел перчатки, ему уже нельзя прикасаться к лицу, волосам и своей коже.

Когда перчатки снимаются, их необходимо выворачивать грязной стороной внутрь, не касаясь при этом участков кожи.

«Используйте перчатки только однократно», — подчеркнула Малышева.

На данный момент в мире выявлено свыше 4,3 млн заболевших, в России инфекция диагностирована у 232 тыс. человек.

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