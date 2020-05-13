Землетрясение магнитудой 6,5 произошло на Соломоновых островах

В РАН зарегистрировали подземный толчок магнитудой 6,5 был к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара в акватории Кораллового моря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным сейсмологов, землетрясение произошло около 01.40 мск в среду, 13 мая. По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как «сильное». Сам эпицентр располагался в 160 км от побережья острова Нендо, который входит в группу Санта Крус в составе Соломоновых островов.

Данных о пострадавших и разрушениях не приводятся.

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