В Мосгордуме назвали ситуацию в Москве подходящей для ослабления ограничений

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что ситуация с коронавирусом в столице соответствует критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных из-за инфекции. Об этом он сказал в эфире телеканала «Звезда».

По его оценкам, нынешняя ситуация с коронавирусом в Москве находится под контролем. Также Шапошников не видит резких скачков числа заразившихся. Однако он отметил, что нужно «быть готовыми ко всему».

«Ситуация динамично меняется каждый день... На сегодняшний день Москва соответствует всем критериям», — полагает Шапошников.

Он также напомнил, что Роспотребнадзор предложил три этапа снятие введенных ограничений. В рамках первого россиянам должны разрешить занятия спортом и прогулки на улице, а также будут открыты некоторые магазины. На втором этапе гражданам разрешат гулять с родными, посещать заведения общепита с ограничением на количество посетителей и образовательные учреждения. Третий этап предполагает открытие парков и зон отдыха.

По последним данным, в России выявлено 232 243 случая COVID-19, в Москве — свыше 121 тыс. При этом в столице выздоровели почти 20 тыс. пациентов, умерли — 1 179.

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