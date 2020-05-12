В Саратовской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Власти Саратовской области с 12 мая разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице и прогулки на улице. Об этом сообщается в опубликованном постановлении на сайте регионального правительства.

Так, заниматься на улице можно будет по одному на расстоянии не менее пяти метров, осуществлять прогулки можно максимум вдвоем при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

По последним данным, в Саратовской области выявлены 1 232 случая заражения коронавирусом, скончались 18 человек, вылечились 244.

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