В Египте число случаев коронавируса превысило 10 тысяч

В Египте за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 347, превысив 10 тысяч, пишет минздрав страны.

Отмечается, что всего в стране умерли 544, выздоровели 2 326 человек.

Половина из случаев коронавируса была зарегистрирована в последние две недели. Первые пять тысяч фиксировались полтора месяца.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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