В Екатеринбурге разыскивают нарушителя карантина с коронавирусом
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В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, который нарушил карантин. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.
Уточняется, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области передало материалы о нарушители изоляции.
По последним данным, в регионе зарегистрировано 2 163 случая заражения коронавирусом, 489 человек выздоровели.
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