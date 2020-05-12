В Екатеринбурге разыскивают нарушителя карантина с коронавирусом

В Екатеринбурге правоохранители разыскивают мужчину с коронавирусом, который нарушил карантин. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на оперативный штаб Свердловской области.

Уточняется, что управление Роспотребнадзора по Свердловской области передало материалы о нарушители изоляции.

По последним данным, в регионе зарегистрировано 2 163 случая заражения коронавирусом, 489 человек выздоровели.

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