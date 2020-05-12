Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Он отметил, что провел телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Именно он поручил провести данную проверку.

Соответствующее решение было принято после возгорания аппаратов ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге и в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве.

До этого стало известно, что возможной причиной возгорания могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях.

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