Эксперты проверят поставленные в Петербург аппараты ИВЛ
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Он отметил, что провел телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Именно он поручил провести данную проверку.
Соответствующее решение было принято после возгорания аппаратов ИВЛ в больнице Святого Георгия в Петербурге и в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве.
До этого стало известно, что возможной причиной возгорания могла стать слабая электропроводка в медицинских учреждениях.
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