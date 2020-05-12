Во Франции число жертв коронавируса приближается к 27 тысячам

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Во Франции от коронавируса скончались 26 991 человек. Об этом сообщает главное управление здравоохранения страны.

За минувшие сутки умерли 348 человек.

Отмечается, что из общего числа погибших около 17 тысяч летальных случаев зарегистрировано в госпиталях, остальные – в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

На данный момент в госпиталях находится 21 595 пациентов с коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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