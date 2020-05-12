Попова сообщила, что коронавирус может сохраняться на поверхностях трое суток
Глава Роспотребнадзора Анна Попова уведомила, что коронавирус нового типа COVID-19 может сохраняться на поверхностях до трех суток. Об этом сообщает ТАСС.
Руководитель ведомства отметила, что уже было доказано, что данный вирус достаточно устойчив в окружающей среде.
«Он сохраняется на поверхности до 72 часов. Поэтому еще одно требование, которое заложено в методических рекомендациях новых, — это требование по усиленным мерам дезинфекции», — сказала Попова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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