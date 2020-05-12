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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России остается напряженной санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Российской Федерации на сегодняшний день санитарно-эпидемиологическая обстановка остается достаточно напряженной», — сказала она.

Попова отметила, что число заболевших коронавирусом каждый день растет.

По последним данным, в России выявлено 232 243 случая COVID-19, 2116 пациентов умерли, выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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