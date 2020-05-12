Скворцова рассказала о психологических проблемах работающих в «красной зоне» медиков
Около 40% медицинских сотрудников, которые работают в «красной зоне» с пациентами с новой коронавирусной инфекцией, имеют психологические проблемы. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.
В частности, медики страдают от депрессии и тревожных состояний, имеют проблемы с восприятием стресса, пояснила Скворцова.
По последним данным, в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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