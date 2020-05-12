Лукашенко предупредил чиновников и медиков, что они «головой отвечают» за смерти людей

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники и медики во время пандемии коронавируса «головой отвечают» за смерти людей. Об этом сообщает агентство БелТА.

По его словам, им нужно делать все необходимое для спасения жизни людей.

«Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, - это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, - это останется», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что с Минздрава республики и докторов нужно «железно требовать» сохранения жизни людей.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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