МЧС оценило ситуацию с половодьем в регионах России

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На данный момент 50 регионов России прошли фазу активного весеннего половодья, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

При этом активная фаза продолжается в 32 регионах, отметили в пресс-службе. Там добавили, что на территории 15 регионов подтоплены 35 жилых домов, 507 приусадебных участков, 23 участка автомобильных дорог, 19 низководных мостов.

Кроме того, из-за паводка 30 населенных пунктов остаются отрезанными, заявили в МЧС. В данных участках организованы лодочные переправы.

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