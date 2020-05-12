В Испании жертвами COVID-19 за сутки стали 176 человек

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В Испании жертвами коронавирусной инфекции за минувшие сутки стали 176 человек, всего в стране погибли от инфекции 26 920 человек. Об этом сообщает минздрав страны.

Кроме того, за последний день в стране выявили 594 новых случая COVID-19, всего в стране заболели 228 030 человек.

Выздоровели почти 140 тыс. пациентов.

Ранее власти Испании продлили режим повышенной готовности до 24 мая. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в настоящее время королевство находится на третьем месте по количеству заболевших.

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