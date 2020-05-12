В Госдуме рассказали о состоянии двух депутатов с COVID-19

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Двое депутатов Госдумы, у которых ранее была выявлена коронавирусная инфекция, находятся в больнице, еще один — Леонид Калашников выписался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.

По его словам, у находящихся в клинике парламентариев болезнь проходит тяжело.

Володин призвал депутатов соблюдать все возможные меры для избежания заражения, в том числе дистанцию.

Так, если зал Советf Госдумы позволит, то депутаты будут сидеть друг от друга на расстоянии. В ином случае им рекомендуется носить маски и перчатки.

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