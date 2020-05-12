В Петербурге выявлено 8050 случаев COVID-19
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В Санкт-Петербурге выявлено 8050 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что вылечились 1784 человека.
Скончались от инфекции 58 человек.
За минувшие сутки в городе обследованы на COVID-19 7572 человека.
В настоящее время на карантине находится 3860 человек, из них 193 — в обсерваторе, 884 — на самоизоляции, 2783 — лица, контактировавшие с больными.
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