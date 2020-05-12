Загоревшиеся в Москве и Петербурге аппараты ИВЛ были сделаны на одном заводе

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Загоревшиеся аппараты искусственной вентиляции легких, из-за которых произошли пожары в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были произведены на одном и то же заводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Согласно источнику, данные аппараты были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе.

По предварительным данным, причиной пожара в московской больнице стало короткое замыкание, из-за чего вспыхнул кислород.

В настоящее время причины возгорания в петербургской больнице устанавливаются.

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