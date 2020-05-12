Более 90% пассажиров московского метро использовали маски утром 12 мая
Утром 12 мая, в первый день действия «масочного режима» в Москве, более 90% пассажиров метро использовали защитные маски. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.
По данным дептранса, в период с 5.30 до 9.00 утра 94% пассажиров метро использовали маски, 68% – перчатки. При этом в данный период в кассах метро было приобретено 2835 масок и 8648 пар перчаток.
Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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