В Забайкалье скончался первый пациент с COVID-19
В Забайкальском крае зарегистрирован первый летальный исход от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.
Отмечается, что погибла жительница Борзинского района, ей было 67 лет.
Пациентку госпитализировали в моностационар городской больницы №1 с двухсторонней пневмонией. Заболевание протекало в тяжелой форме, из-за чего ее подсоединили к ИВЛ.
Кроме того, у погибшей диагностировали тяжелые сопутствующие хронические заболевания. Умерла женщина в понедельник, 11 мая.
В Забайкальском крае выявлено 386 случаев заболевания COVID-19, в том числе у 44 детей. 132 человека выписаны по выздоровлении (17 за последние сутки).
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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