Пожар произошел в больнице УФСИН в Тюмени

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Пожар произошел на территории больницы УФСИН в Тюменской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что горит кровля производственного корпуса больницы.

Информации о возможных пострадавших не приводится.

Ранее пожар произошел в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге, в результате чего погибли пять человек, 150 были эвакуированы. В больнице проходили лечение пациенты с новой коронавирусной инфекцией.

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