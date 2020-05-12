Более 80% новых случаев COVID-19 выявлены у людей младше 65 лет

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Более 80% жителей Москвы, у которых за минувшие сутки подтверждена новая коронавирусная инфекция, младше 65 лет. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по мониторингу ситуации.

По данным оперштаба, 41,3% новых случаев выявлены у людей в возрасте от 18 до 45 лет, 33,1% — у людей в возрасте от 46 до 65 лет, 8,8% — у детей.

Всего в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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