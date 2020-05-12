В России выявлено 10 899 новых случаев COVID-19

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За прошедшие сутки коронавирус нового типа нашли у 10 899 человек в 83 регионах России. При этом у 43,1% из них отсутствовали клинические проявления болезни, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением и мониторингу COVID-19.

Общее число выявленных случаев заражения в стране достигло 232 243.

Всего за минувшие 24 часа было зарегистрировано 107 смертельных исходов. От коронавирусной инфекции за это время вылечились еще 3711 человек.

За все время от последствий, вызванных COVID-19, умерли 2116 пациентов. Число выздоровевших увеличилось до 43 512.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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