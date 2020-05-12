На Украине число случаев COVID-19 достигло 16 023
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На Украине число случаев коронавирусной инфекции выросло за сутки на 375, достигнув 16 023. Об этом сообщает минздрав страны.
Отмечается, что скончались от инфекции 425 человек.
При этом вылечились 3373 пациента с начала пандемии.
С 11 мая на Украине вновь начали работать летние площадки кафе и ресторанов, парикмахерские и салоны красоты, музеи, сервисы бытовых услуг, а также открылись парки, скверы и прибрежные зоны.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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