На Украине число случаев COVID-19 достигло 16 023

На Украине число случаев коронавирусной инфекции выросло за сутки на 375, достигнув 16 023. Об этом сообщает минздрав страны.

Отмечается, что скончались от инфекции 425 человек.

При этом вылечились 3373 пациента с начала пандемии.

С 11 мая на Украине вновь начали работать летние площадки кафе и ресторанов, парикмахерские и салоны красоты, музеи, сервисы бытовых услуг, а также открылись парки, скверы и прибрежные зоны.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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