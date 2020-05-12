СК возбудил дело после гибели пациентов при пожаре в больнице в Петербурге

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в результате пожара в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам», заявили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что в результате пожара в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге погибли пять человек, 150 были эвакуированы.

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