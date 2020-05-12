В Киргизии роддом перестал принимать пациенток из-за вспышки коронавируса

Клинический родильный дом Национального центра охраны материнства и детства (НЦОМиД) в Киргизии с 10 мая по 25 мая приостановил прием рожениц из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что пока беременных и рожениц будут направлять в другие родильные дома Бишкека.

При этом все преждевременные роды и роженицы с регионов поступят в перинатальный центр в столице.

Как сообщается, на сегодняшний день в медучреждении находятся под наблюдением 111 пациентов: 64 женщины, из них 10 беременных, и 47 новорожденных, из них 11 в реанимации.

Всего в Киргизии выявлено 1037 случаев с COVID-19, 12 человек скончались.

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