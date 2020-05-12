Карелия сообщает о первой жертве коронавируса в регионе
Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался в Карелии. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина, который больше недели находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, написал министр. Он добавил, что течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также эндокринными нарушениями.
По последней информации, в России зафиксировано 221 344 случая COVID-19, из них 2009 – с летальным исходом. Выздоровел 39 801 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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