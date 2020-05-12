Карелия сообщает о первой жертве коронавируса в регионе

<img src="//img.gazeta.ru/files3/629/13067629/2020-04-30T070150Z_104816227_RC2VEG9P3I0X_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-THAILAND-NURSE-pic905-895x505-92460.jpg">

Первый пациент с новой коронавирусной инфекцией скончался в Карелии. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Жертвой коронавируса стал 69-летний мужчина, который больше недели находился в реанимации, был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, написал министр. Он добавил, что течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, а также эндокринными нарушениями.

По последней информации, в России зафиксировано 221 344 случая COVID-19, из них 2009 – с летальным исходом. Выздоровел 39 801 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый пациент с коронавирусом скончался на Камчатке