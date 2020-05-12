Причиной пожара в больнице в Петербурге могло стать замыкание в аппарате ИВЛ
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Предположительной причиной пожара в больнице Святого Георга в Санкт-Петербурге могло стать короткое замыкание в аппарате искусственной вентиляции легких или его неисправность, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По последней информации, пожар локализован на площади 10 кв. м, точные причины устанавливаются.
Ранее стало известно, что в результате пожара в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге погибли пять человек, 150 были эвакуированы.
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