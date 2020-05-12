В петербургской больнице при пожаре в отделении реанимации погибли пять человек
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Пять человек погибли при пожаре, возникшем в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ», — рассказал он.
По данным источника, из больницы эвакуированы 150 человек.
В настоящее время выясняются обстоятельства пожара и гибели людей.