В петербургской больнице при пожаре в отделении реанимации погибли пять человек

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Пять человек погибли при пожаре, возникшем в отделении реанимации больницы Святого Георга в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ», — рассказал он.

По данным источника, из больницы эвакуированы 150 человек.

В настоящее время выясняются обстоятельства пожара и гибели людей.