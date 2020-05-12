В Удмуртии ликвидировали пожар на территории бывшего арсенала
Крупный пожар на территории бывшего военного арсенала в Малопургинском районе Удмуртии ликвидирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Общая площадь горения составила 40 га.
9 мая на технической территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево произошло возгорание сухой травы на площади 4 га. Были зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. Сообщалось о нахождении в зоне риска около 1,4 тыс. человек, которые были эвакуированы. К тушению пожара была привлечена авиация.
11 мая открытое горение было ликвидировано, местные власти сняли режим повышенной готовности в поселке. Местным жителям разрешили вернуться в свои дома.
В настоящее время проводится проливка, рассказали в экстренных службах региона, добавив, что всего к ликвидации последствий ЧП привлекались 273 человека и 74 единицы техники.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Все жители военгородка в Удмуртии вернулись в свои дома после пожара
— В удмуртском Пугачеве локализовали пожар на территории бывшего арсенала