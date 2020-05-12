В Москве во вторник ожидается до +26°С

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В Москве и Московской области во вторник, 12 мая, ожидается до +26°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Местами будет дождь, на западе Подмосковья местами сильный. В некоторых районах столичного региона ожидается гроза.

Южный и юго-западный ветер в порывах будет достигать 15-20 м/c.

Атмосферное давление составит 734 мм ртутного столба.

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