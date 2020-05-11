В Ленобласти возобновят работу музеи и кинотеатры с 12 мая

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В Ленобласти разрешат возобновить работу музеям и кинотеатрам с 12 мая при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«В Ленинградской области с завтрашнего дня разрешено работать музеям. <…> Ношение масок - обязательное условие», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах будут действовать самые строгие правила. Там возможны экскурсии до пяти посетителей и только на улице.

Кинотеатры же начнут работать в Волховском, Лужском, Лодейнопольском, Сланцевском и Подпорожском районах. При этом залы смогут быть заполнены только наполовину.

По последним данным, в Ленобласти коронавирус выявлен у 1 566 человек, умерли шестеро, выздоровели 450.

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