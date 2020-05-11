В Башкирии разрешат свободно передвигаться по улицам с 12 мая

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Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе с 12 мая можно будет свободно передвигаться по улицам, гулять в парках и на детских площадках, при этом соблюдая «масочный режим». Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он сообщил, что в регионе сохраняется комендантский час для пожилых, больных и детей, но будет увеличен временной отрезок.

«Людям старше 65 лет и больным хроническими заболеваниями часы запрета выхода на улицу будут с 18.00 до 6.00, школьникам установим запрет с 20.00 до 14.00, как раз они пока обучаются, после уроков могут выйти и погулять», — рассказал Хабиров.

Глава Башкирии добавил, что строгий «масочный режим» сохранится в общественном транспорте, банках, МФЦ, магазинах и на улицах.

По последним данным, в регионе выявлено 1 567 случаев заболевания коронавирусом, скончались 15 человек, выздоровели 436.

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