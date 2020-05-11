Турция вернет на 4 дня комендантский час в рамках борьбы с коронавирусом

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Президент Турции Реджеп Эрдоган принял решение о возвращении комендантского часа в стране в рамках борьбы с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Так, комендантский час будет действовать в 31 провинции в период с 16 по 19 мая, что означает запрет на выход на улицу из дома.

Турецкий лидер также заявил о снятии запрета на пересечение границ девяти провинций, в числе которых Денизли, Мардин, Адана и Шанлыурфа. Этот запрет будет сохранен в других 16 провинциях, среди которых Анкара и Стамбул.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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