В штате Нью-Йорк впервые с момента пика COVID-19 умерли меньше 200 человек за сутки

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Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что число погибших от коронавируса в штате за минувшие сутки составило 161, впервые с момента пика этот показатель ниже 200. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что общее число госпитализированных снижается, все меньше людей подключают к аппаратам искусственной вентиляции легких. За прошедший день были госпитализированы 488 заразившихся.

Куомо уточнил, что по числу госпитализированных штат вернулся к показателям, которые ориентировочно были 19 марта.

«Число потерянных жизней за вчерашний день все еще слишком высоко — 161. Но это лучше, чем было», — добавил глава штата.

При этом он отметил, что в худшие дни в больницы доставляли больше трех тысяч человек в день.

По словам Куомо, 9 мая скончались 207 человек, такой показатель соответствует уровню смертности 26 марта. Наихудший показатель по числу погибших от коронавируса – больше 700 смертей за сутки.

Всего в штате от COVID-19 скончались 21 478 человек.

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