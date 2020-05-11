За нарушение самоизоляции в майские праздники задержали больше 1,2 тысячи человек

В Москве и области были задержаны больше 1,2 тысячи человек за нарушение режима самоизоляции во время майских праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Кроме того, в период майских праздников росгвардейцы провели свыше 26 тысяч профилактических бесед с гражданами.

«Выписано 6,5 тыс. уведомлений и задержано более 1,2 тыс. нарушителей режимно-ограничительных мер», — добавили в пресс-службе.

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