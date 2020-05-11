Путин: Россия начинает аккуратно выходить из карантинных ограничений

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Президент России Владимир Путин в рамках совещания по санитарно-эпидемиологическим вопросам заявил о начале аккуратного выхода страны из режима ограничительных мер. Трансляция мероприятия велась в эфире «России 24».

Он подчеркнул, что ко всех сохраняющимся ограничениям необходимо относиться с пониманием в связи с эпидемиологической ситуацией на местах.

«Мы начинаем постепенно, очень аккуратно, осторожно, но выходить из режима ограничений», — отметил Путин.

Глава государства добавил, что для ряда регионов и предприятий ограничительные меры продолжат действовать.

Президент также обратился к главам регионов разрешить прогулки с детьми, индивидуальные занятия спортом, где это возможно, чтобы минимизировать угрозу распространения вируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых мер по борьбе с распространением нового типа коронавируса COVID-19. Так в столице был введен ряд правил по ограничению передвижения по городу. Аналогичные решения были приняты в Подмосковье и других российских регионах.

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