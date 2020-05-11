Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по COVID-19

<img src="//img.gazeta.ru/files3/281/13079281/RIAN_6239185.HR-pic905-895x505-51687.jpg">

Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер, которые были введены на фоне борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с понедельника, 11 мая.

В соответствии с указом, главы регионов могут продлевать ограничительные меры или изменять их в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Кроме того, в регионах может приостанавливаться деятельность организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе и деятельность индивидуальных предпринимателей.

Указ также содержит пункты, которые распространяются на системообразующие, научные и образовательные организации.