Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер по COVID-19
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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке продления ограничительных мер, которые были введены на фоне борьбы с пандемией нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть с понедельника, 11 мая.
В соответствии с указом, главы регионов могут продлевать ограничительные меры или изменять их в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе.
Кроме того, в регионах может приостанавливаться деятельность организаций вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе и деятельность индивидуальных предпринимателей.
Указ также содержит пункты, которые распространяются на системообразующие, научные и образовательные организации.