Путин поручил выделить деньги на доплаты гражданам, помогающим инвалидам и детям

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны до 25 мая выделить в текущем году дополнительные средства для стимулирующих доплат работникам организаций соцобслуживания и помогающим инвалидам. Соответствующий документ размещен на сайте Кремля.

Отмечается, что эти деньги пойдут на финансирование с 15 апреля по 15 июля доплат за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно и проживают в организации на протяжении смены.

Размер выплат будет зависеть от категории работника, уровня дополнительной нагрузки, объема организационных изменений в условиях труда, возникновения очагов коронавирусной инфекции.

Также средства пойдут на специальные выплаты с 1 апреля по 30 июня работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и другим гражданам, принявшим на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых граждан из стационарных организаций социального обслуживания и детей-сирот.

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