Землетрясение силой в 3,3 балла произошло в окрестностях Рима
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Землетрясение магнитудой в 3,3 балла произошло в окрестностях итальянской столицы, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Национального института геофизики и вулканологии.
По информации специалистов, эпицентр толчков находился в 11 км под землей, жители почувствовали землетрясение в районе 5.00 (6.00 мск). Критическая магнитуда землетрясения для Италии, как оценивают эксперты, оценивается в 5,5 балла.
По сообщениям итальянских СМИ, почувствовав толчки, многие люди в страхе выбежали на улицу, однако информации о разрушениях или пострадавших в настоящий момент не поступало.
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