В Тернополе 17-летняя девушка зарезала иностранца из Конго
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Тернополе 17-летняя девушка зарезала 24-летнего мужчину из Конго, приехавшего на Украину получать высшее образование, пишет пресс-служба Национальной полиции страны.
Отмечается, что рано утром студент отправился провожать друзей, оставшихся у него в гостях. Затем его тело обнаружила любовница.
«Правоохранители вычислили убийцу по горячим следам. Молодого человека лишила жизни 17-летняя девушка, живущая в одном из соседних сел», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемая нанесла погибшему несколько ударов ножом, после чего уехала домой на такси.
Расследование продолжается. Мотивы преступления пока не раскрываются.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— На северо-западе Москвы неизвестный застрелил мужчину
— В Омской области убили ветерана кухонным ножом