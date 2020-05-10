В Тернополе 17-летняя девушка зарезала иностранца из Конго

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В Тернополе 17-летняя девушка зарезала 24-летнего мужчину из Конго, приехавшего на Украину получать высшее образование, пишет пресс-служба Национальной полиции страны.

Отмечается, что рано утром студент отправился провожать друзей, оставшихся у него в гостях. Затем его тело обнаружила любовница.

«Правоохранители вычислили убийцу по горячим следам. Молодого человека лишила жизни 17-летняя девушка, живущая в одном из соседних сел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемая нанесла погибшему несколько ударов ножом, после чего уехала домой на такси.

Расследование продолжается. Мотивы преступления пока не раскрываются.

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