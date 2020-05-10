Главврач больницы в Коммунарке рассказал о пациентах на ИВЛ

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Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что снять с аппаратов ИВЛ удалось только 17 пациентов из 125. Об этом врач написал в Facebook.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал Проценко.

Он добавил, что средний возраст подключенных к ИВЛ — 63,9 года (самому молодому — 27, самому пожилому — 94 года). Среди них 59% мужчин и 41% женщин.

Главврач сообщил, что 30% пациентов, позже подключенных к ИВЛ, поступили в реанимацию через «скорую», 21% — были переведены из других больниц, 49% — из госпитального отделения из-за ухудшения состояния.

В Москве коронавирусом заразились почти 110 тысяч, скончались 1 068 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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