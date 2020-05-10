Минпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

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Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, полный уход от очного среднего образования в России вряд ли случится в обозримом будущем.

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал Глушко.

Замминистра отметил, что живое общение с учителем и другими учениками невозможно заменить «ничем и никогда».

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