Число жертв коронавируса в России превысило 1900
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В России за прошедшие сутки зафиксировано 88 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Таким образом, за весь период пандемии в России от коронавируса скончались 1 915 человек.
По состоянию на утро 10 мая общее число заражений в стране составило 209 688.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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