Порядка 900 пациентов с COVID-19 лечатся в столичной больнице имени Филатова

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Около 900 пациентов с коронавирусом лечатся в московской клинической больнице № 15 имени Филатова в Москве. Об этом сообщил главный врач медучреждения Валерий Вечорко на своей странице в Facebook.

По его словам, по состоянию на утро 10 мая на лечении в больнице находятся 1 348 пациентов.

Из них диагноз «пневмония» поставлен 1 298 пациентам.

«В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 880», — уточнил Вечорко. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 166 человек, на ИВЛ — 61.

«Выбыло за сутки: 105. Поступило за сутки: 154», — рассказал Вечорко.

Он добавил, что среди заболевших коронавирусом находятся 104 беременных и родильниц.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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