В Новосибирской области выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом

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В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщает региональный штаб по коронавирусу.

Выписан из больницы был один человек, один человек скончался.

Всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заболевания, из них 60 – дети. 307 человек выздоровели, 15 скончались.

Уточняется, что на ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек.

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