Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию

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Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Соединенных Штатов Энтони Фаучи ушел на 14-дневную самоизоляцию после того, как COVID-19 заразилась сотрудница Белого дома. Об этом сообщает CNN со ссылкой на слова инфекциониста.

Фаучи отметил, что продолжит работать удаленно. Кроме того, он сможет продолжать посещение возглавляемого им исследовательского центра, где также будет находиться в изоляции. Обследование на коронавирусную инфекцию он будет проходить ежедневно.

По данным телеканала, Фаучи принял решение о соблюдении карантина после того, как 8 мая коронавирус был выявлен у сотрудницы пресс-службы американского вице-президента Майкла Пенса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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