Источник рассказал о возможной причине пожара в московской больнице
Прослушать новость
Остановить прослушивание
Причиной пожара в КГБ №50 могла стать неисправность медицинского оборудования, пишет ТАСС со ссылкой на источник.
«По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже», — сказал источник.
Уточняется, что были эвакуированы более 200 человек. Один пациент погиб.
Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Человек погиб при пожаре в больнице в Москве
— В Москве загорелась больница для пациентов с коронавирусом