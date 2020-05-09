Источник рассказал о возможной причине пожара в московской больнице

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Причиной пожара в КГБ №50 могла стать неисправность медицинского оборудования, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

«По предварительным данным, к возгоранию привела неисправность медоборудования. Точные данные будут позже», — сказал источник.

Уточняется, что были эвакуированы более 200 человек. Один пациент погиб.

Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.

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