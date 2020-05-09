Число случаев коронавируса в мире за сутки выросло на 95 тысяч

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Число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки выросло на 95 тысяч, превысив 3,8 млн, пишет ВОЗ.

Также сообщается, что количество смертей увеличилось на шесть тысяч, превысив 265 тысяч.

Больше всего заражений и смертей приходится на Европу: 1 682 338 и 154 233 соответственно. На втором месте Северная и Южная Америка, где коронавирусом заразились 1 636 841 человек, 91 893 умерли. На третьем месте — Восточно-Средиземноморский регион с 246 022 заражениями и 8 748 летальными исходами.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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