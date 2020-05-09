Боеприпасы взрываются после возгорания травы на бывшем арсенале в Удмуртии

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Возгорание сухой травы произошло на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Малопургинского района Удмуртии Сергея Юрина.

Угроза для безопасности местных жителей и опасность для жилья и объектов экономики отсутствуют, отметил Юрин. Он добавил, что ситуация находится под контролем.

По словам главы района, на данный момент горение происходит на площади 1,5 тысячи кв.м., однако пожар продолжает распространяться из-за ветра.

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